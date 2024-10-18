يُسمى أيضا بوحدة "بيسلماخ".. تعرفوا إلى لواء 828 الذي اغتال السنوار

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أكدت إسرائيل أمس الخميس أنها اغتالت زعيم حركة حماس يحيى السنوار الذي تتهمه بأنه مهندس هجوم السابع من تشرين الأول 2023، بينما أكد رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو أن هذه الخطوة "المهمة" تمثّل "بداية النهاية" للحرب.وأشار بيان الجيش الإسرائيلي أنه "على مدار الأسابيع الأخيرة تعمل قوات جيش الدفاع والشاباك بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وفرقة غزة في منطقة جنوب قطاع غزة بناء على معلومات استخبارية لجهاز الشاباك وهيئة الاستخبارات التي أشارت إلى مناطق مشبوهة قد يتواجد في داخلها قادة حماس. قوة من لواء 828 عملت في المنطقة رصدت وقتلت ثلاثة مخربين. وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قتل".لواء 828 أو "بيسلماخ"وتساءل البعض عن لواء 828 الذي اغتال يحيى السنوار وماهي مهامه، وهذه الوحدة تعرف أيضا باسم وحدة "بيسلماخ" وهي وحدة عسكرية متخصصة تتبع الجيش الإسرائيلي تأسست عام 1974، مسؤولة عن تدريب جميع قادة فرق المشاة ورقباء الفصائل، وتركز أيضا على تدريب الجنود على مهارات متنوعة في ميدان المعركة، بما في ذلك: القتال في المناطق المبنية وإزالة الألغام والتعامل مع المباني المفخخة والعبوات الناسفة.كذلك الاستخدام التكتيكي للطائرات دون طيار لمراقبة الميدان والقتال البري والتدريب المكثف على مهارات المشاة والتعامل مع الأسلحة في ظروف الحرب.تمتلك الوحدة أجهزة رادار متطورة وتقنية تقدم الدعم اللازم للكتائب القتالية وتستطيع من خلالها كشف الأنفاق وتقدم رؤية لتحركات الأهداف.وتُعد هذه القوات جزءًا حيويًا من القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي، إذ تسهم في تجهيز الجنود بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الميدانية، خصوصًا في سياق الحرب والعمليات الخاصة. (العربية)