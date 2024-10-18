كيف علّقت الجنائية الدولية على استشهاد السنوار؟

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قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب في أيار الفائت إصدار مذكرة اعتقال بحق يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، لدوره في هجمات السابع من تشرين الأول 2023 على إسرائيل، إنه "على علم بالتقارير" عن استشهاده.وفي رد مكتوب على أسئلة من وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، قال المكتب يوم الخميس "وفقا للممارسة المعتادة، سيتخذ المكتب الإجراءات ذات الصلة إذا تلقى معلومات كافية تؤكد وفاته".وإذا تأكدت وفاته، فسيسحب المكتب طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحق السنوار.وكانت الجنائية الدولية قد أنهت في السادس من أيلول الماضي إجراءاتها ضد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية بعد مقتله في إيران يوم 31 تموز الماضي.وفي العاشر من أيلول من ذات الشهر، أظهرت وثائق قانونية أن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في تقارير متعلقة بمقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وسيلغون الدعوى المرفوعة ضده في حال تمكنوا من تأكيد ذلك.وجاء في الوثيقة القانونية، التي تحمل تاريخ الثاني من آب أن "الادعاء سيسحب مذكرة الاعتقال بحق الضيف (58 عاما) في حال توصل إلى معلومات دامغة وموثوقة عن وفاته".يشار إلى أنه في أيار الماضي، قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "طلبات" لإصدار أوامر قبض بحق 3 من قيادات حركة حماس، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت.