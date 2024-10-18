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الصحة العالمية: إسرائيل منعت دخول أخصائيين يسعون إلى دعم العيادات في غزة

Lebanon 24
18-10-2024 | 01:00
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أفادت منظمة الصحة العالمية بأن إسرائيل منعت دخول أخصائيين طبيين يسعون إلى دعم العيادات في قطاع غزة.
وقالت المنظمة إن "ثماني منظمات وأكثر من 50 موظفا متخصصا تأثروا منذ أغسطس جراء الحصار الإسرائيلي للقطاع".
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ووفقا للمنظمة فقد كان "من المقرر أن يقدم الأخصائيون الدعم الحيوي لمختلف الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الدعم النفسي للعاملين في الرعاية الصحية في منشآت مثل مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى ناصر".
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها إسرائيل منظمات كاملة من المشاركة في جهود الإغاثة لقطاع غزة".
وأكدت على "الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لهذه الفرق الخارجية في تقديم الخدمات الطبية الأساسية".
وطالبت منظمة الصحة العالمية بالسماح الكامل لدخول فرق الإغاثة الطارئة إلى غزة. (روسيا اليوم)
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