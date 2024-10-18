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عربي-دولي

برلماني أوروبي: إذا فاز ترامب فقد يغير ذلك الأجواء لأنه يريد تسوية الأمور مع الروس

Lebanon 24
18-10-2024 | 01:35
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قال لوبوش بلاغا، عضو البرلمان الأوروبي، إنه في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قد يتغير المزاج في الغرب الذي قد يوقف ضخ الأسلحة والأموال لأوكرانيا.
وأضاف البرلماني الأوروبي من سلوفاكيا في حديث لوكالة نوفوستي: "إذا فاز دونالد ترامب، فقد يغير ذلك الأجواء بأكملها لأنه يريد تسوية الأمور مع الروس. ربما سيتوقف عن إرسال المزيد من الأسلحة ومليارات الدولارات إلى الأوكرانيين".
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ووفقا له، حتى أكثر الغلاة بين الكارهين لروسيا في أوروبا يدركون، أن كييف ستضطر عاجلا أم آجلا إلى التوقيع على اتفاق مع موسكو، وربما التخلي عن مطالباتها في المنطقة.
وأضاف البرلماني الأوروبي: "يمكن تمرير العديد والعديد من القرارات ضد روسيا، لكن هذا لا يغير الوضع الحقيقي على الأرض، لذلك أعتقد أن المزيد والمزيد من السياسيين الأوروبيين، سيبدأون في اللجوء إلى المنطق السليم، خاصة بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، طبعا إذا فاز فعلا. لذلك، أعتقد أنه ربما في الأشهر القليلة المقبلة، قد يبدأ السياسيون الأوروبيون بالحوار المفتوح مع موسكو".
وأشار البرلماني إلى أنه واثق من أن بودابست وبراتيسلافا يمكن أن تصبحا رائدتين في عملية تطبيع العلاقات مع روسيا. وقال: "نشعر أن هذا هو واجبنا الأخلاقي. ونحن بحاجة حقا للسلام".
(روسيا اليوم)
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