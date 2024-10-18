صحة غزة: 1206 عائلات فلسطينية مسحت من السجل المدني خلال عام

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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن "عدد العائلات الفلسطينية التي مسحت من السجل المدني بلغ 1206 خلال عام من الإبادة الجماعية بالقطاع".وأضافت الوزارة في بيانات إحصائية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، أن "عدد العائلات التي أبادتها إسرائيل وتبقى ناج وحيد بلغ 2271 عائلة في القطاع".وأشارت إلى أن "عدد العائلات التي تعرضت لمجازر وفيها أكثر من ناج بلغ 3110 عائلات".(روسيا اليوم)