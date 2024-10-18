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عربي-دولي

كوريا الشمالية.. من تفجير الطرق مع جارتها الجنوبية إلى اعتبارها "دولة معادية" دستوريًا

Lebanon 24
18-10-2024 | 01:48
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فجّرت كوريا الشمالية منذ أيام آخر الطرق وسكك الحديد التي تربطها مع عدوتها الجنوبية.
 
وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن تفجير بلاده مؤخرا طرقا وخطوطا للسكك الحديد تربطها بجارتها الجنوبية يمثل "نهاية العلاقة الضارة" مع سول.
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وأعلنت كوريا الشمالية، أمس الخميس، أن دستورها بات يعتبر الجنوب "دولة معادية"، في أول تأكيد رسمي من بيونغيانغ للتغييرات القانونية التي دعا إليها كيم في وقت سابق هذا العام.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الشمال فجّر هذا الأسبوع طرقا وخطوط سكك حديد تربطه بالجنوب باعتباره "إجراء لا مفر منه ومشروعا اتّخِذ بما يتّفق ومتطلبات دستور جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية الذي يعتبر بوضوح جمهورية كوريا الجنوبية دولة معادية".

وذكرت الوكالة أن هذه العملية، وفقا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "لا تعني فقط إغلاقا لطُرق العبور "ولكن أيضا نهاية العلاقة الضارة مع سول".

والخميس، زار الزعيم الكوري الشمالي مقر قيادة الفيلق الثاني للجيش لمراجعة خطط الدفاع، وفق الوكالة. (سكاي نيوز)
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