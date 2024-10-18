صحيفة تكشف: إسرائيل قد توافق على إعادة جثمان السنوار مقابل الإفراج عن المحتجزين

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه من المتوقع أن يتم الاحتفاظ بجثة رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار كورقة تفاوض بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قصف منزل كان يتواجد فيه في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وأضافت الصحيفة أن إسرائيل قد توافق على إعادة جثمان السنوار مقابل الإفراج عن عدد من المحتجزين، في حال عُرض عليها ذلك.وقدّر مسؤولون إسرائيليون، بحسب الصحيفة، أن ملف المفاوضات بشأن صفقة الأسرى قد انتقل، بعد استشهاد السنوار، إلى قيادة حركة حماس خارج قطاع غزة، ما يزيد من فرص التوصل إلى اتفاق، وكذلك من فعالية الضغوط التي قد يمارسها الوسطاء لإنجاز الاتفاق. (العربية9