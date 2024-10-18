Advertisement

عربي-دولي

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على قرية شرق أوكرانيا

Lebanon 24
18-10-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1264319-638648427211071570.jpg
Doc-P-1264319-638648427211071570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فيما تواصل القوات الروسية تقدمها في جبهات القتال في شرق أوكرانيا وسيطرتها على قرى وبلدات جديدة بشكل شبه يومي، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، إن القوات سيطرت على قرية ماكسيميليانيفكا التي تبعد أقل من عشرة كيلومترات عن مدينة كوراخوفي الرئيسية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
Advertisement
ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من صحة التقرير الذي ورد عن ساحة المعركة.
ويشكل قطاع كوراخوفي، الواقع إلى الغرب من المركز الإقليمي لدونيتسك الذي تسيطر عليه روسيا، إحدى نقاط التركيز الرئيسية للتقدم الروسي المطرد في المنطقة.
وتسعى روسيا جاهدة للوصول إلى بوكروفسك، المركز اللوجستي الذي يبعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس، سيطرة القوات الروسية على بلدتين واحدة في لوغانسك والأخرى في دونيتسك.
وأوضحت الوزارة أن الجيش الروسي سيطر على بلدة نيفسكوي في لوغانسك وكراسني يار في دونيتسك.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:08 | 2024-10-18
05:52 | 2024-10-18
05:30 | 2024-10-18
05:17 | 2024-10-18
05:11 | 2024-10-18
04:50 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24