الدفاع الروسية تعلن السيطرة على قرية شرق أوكرانيا

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(العربية)

فيما تواصل القوات الروسية تقدمها في جبهات القتال في شرق أوكرانيا وسيطرتها على قرى وبلدات جديدة بشكل شبه يومي، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، إن القوات سيطرت على قرية ماكسيميليانيفكا التي تبعد أقل من عشرة كيلومترات عن مدينة كوراخوفي الرئيسية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من صحة التقرير الذي ورد عن ساحة المعركة.ويشكل قطاع كوراخوفي، الواقع إلى الغرب من المركز الإقليمي لدونيتسك الذي تسيطر عليه روسيا، إحدى نقاط التركيز الرئيسية للتقدم الروسي المطرد في المنطقة.وتسعى روسيا جاهدة للوصول إلى بوكروفسك، المركز اللوجستي الذي يبعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس، سيطرة القوات الروسية على بلدتين واحدة في لوغانسك والأخرى في دونيتسك.وأوضحت الوزارة أن الجيش الروسي سيطر على بلدة نيفسكوي في لوغانسك وكراسني يار في دونيتسك.