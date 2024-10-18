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عربي-دولي

إعلام أميركي: استشهاد السنوار قد يعقّد التوصل لاتفاق وقف النار

Lebanon 24
18-10-2024 | 03:30
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، قد يخلق صعوبات في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقاً لما نشرته الصحيفة، فقد أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، عن أملهما في أن يؤدي استشهاد السنوار إلى تسهيل التسوية في قطاع غزة. ومع ذلك، "أكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وعرب وخبراء على دراية بالاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، أن مقتل السنوار هو موضع ترحيب، إلا أن ذلك يمكن أن يخلق عقبات جديدة".
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وتابعت الصحيفة، إن القضية الأساسية هي وجود زعيم جديد لحماس يكون مستعداً وقادراً على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، "وما إذا كان نتنياهو سيستغل هذه الفرصة للحد من شدة العمليات القتالية، أو يقرر مضاعفة الجهود لتحقيق نصر أكبر في غزة".
(العربية)
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