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عربي-دولي

الخارجية الإسرائيلية: غوتيريش يقود سياسة معادية لإسرائيل ولليهود

Lebanon 24
18-10-2024 | 03:45
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اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يقود سياسة معادية لإسرائيل ولليهود".
وكتب كاتس في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "لم يرحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتصفية الإرهابي يحيى السنوار، كما رفض إعلان حماس منظمة إرهابية بعد مجزرة 7 تشرين الأول".
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وأضاف: "يقود غوتيريس أجندة متطرفة معادية لإسرائيل ومعادية لليهود"، مشددا على "أننا سنواصل تصنيفه كشخص غير مرغوب فيه ونمنعه من دخول إسرائيل".
يذكر أنه في 2 تشرين الأول الحالي، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن غوتيريش "شخصية غير مرغوب فيها" في إسرائيل. (روسيا اليوم)
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