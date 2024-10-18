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سقوط إصابات.. عملية إطلاق نار على قوة إسرائيلية جنوب البحر الميت

Lebanon 24
18-10-2024 | 04:18
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أكدت تقارير أولية، اليوم الجمعة تعرض جنديين إسرائيليين لإطلاق نار في منطقة بالقرب من البحر الميت في غور الأردن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنديين إسرائيليين تعرضا لهجوم إطلاق نار قرب البحر الميت، مشيرة إلى أن هناك إسرائيليين أصيبا بالهجوم.
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وفقًا للتقارير، فقد "تم تحييد مسلحين اثنين".

وجاء في بيان أولي صادر عن الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق، أن قواته "رصدت عددا من المخربين الذين اجتازوا من الأردن نحو الأراضي الإسرائيلية جنوبي البحر الميت".

وأضاف البيان "لقد هرعت قوات جيش الدفاع إلى المكان وتمكنت من تحييد مخربين اثنين أطلقا النار نحوها"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بتمشيط المنطقة، وأنه ستنشر تفاصيل إضافية في وقت لاحق.(سكاي نيوز)

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