عراقجي من تركيا: فهم مشترك لخطورة الصراع في لبنان وغزة

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أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "هناك فهما مشتركا في المنطقة تجاه خطورة الصراعات في غزة ولبنان ووضع النازحين واحتمال توسيع نطاق الحرب".وقال عراقجي اليوم الجمعة من إسطنبول، في تصريحات للتلفزيون الإيراني "بالنظر إلى الظروف الإقليمية الخطيرة وهجمات الكيان الصهيوني في هذه الجولة جئت إلى تركيا بعد زيارتي لمصر والأردن".وأضاف: "علاقاتنا مع تركيا كانت جيدة دوما وسنبدي مشاورات بشأن أوضاع المنطقة".وتابع "سيعقد هنا اجتماع (3+3) من دون حضور جورجيا لكن باقي دول المنطقة أبدت عزمها لإجراء مباحثات بخصوص ملفات منطقة القوقاز".وذكر "لا بد أن نحرص لحل الملفات الإقليمية بطرق سلمية ووضع الترتيبات الأمنية والسياسية الإقليمية بحيث تؤدي إلى السلام والاستقرار في المنطقة".المصدر: روسيا اليوم