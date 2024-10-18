حزنٌ كبير... هكذا تُوفيت عروس بشكل مفاجئ في ليلة زفافها!

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لفظت عروس مصرية أنفاسها الأخيرة عقب زفافها بساعات قليلة ما سبب صدمة لأقاربها وجيرانها.وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوفاة عروس بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجأة في ليلة زفافها، وذلك في مسقط رأسها في قرية تطون التابعة لمركز إطسا في محافظة الفيوم جنوب غربي مصر.وتبين من التحريات أن العروس طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، وبسؤال أسرتها عن سبب الوفاة وظروفها، تبين سقوطها أثناء دخولها منزلها الزوجي، وبعد نقلها للمستشفى اتضح أنها لفظت أنفاسها الأخيرة. (العربية)