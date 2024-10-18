قبل اغتياله... ماذا سلّم يحيى السنوار لمُرافقيه؟

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أفادت مصادر أن قائد حركة حماس يحيى السنوار سلم توصياته بشأن صفقة الأسرى لمرافقيه قبل اغتياله.وقالت المصادر إن السنوار كان يرى أن إيران لم تقدم الدعم اللازم للحركة، مشيرة إلى أن السنوار كان على خلاف مع قيادات حماس بالخارج بسبب توصيات إيرانية.كما أكدت المصادر أن السنوار رفض تنفيذ توصيات إيرانية ومنها التنسيق المباشر مع طهران.وأضافت أن يحيى السنوار رفض مؤخرا الخروج مع عائلته من غزة مقابل تسليم الأسرى، مؤكدة أنه كان على خلاف مع إيران قبل اغتياله بسبب توصيات حاولت فرضها عليه. (العربية)