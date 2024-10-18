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بايدن وماكرون وشولتس وستارمر يدعون إلى إنهاء الحرب في غزة

Lebanon 24
18-10-2024 | 14:58
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دعا الرئيسان الأميركي والفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني الجمعة بعد اجتماعهم في برلين إلى إنهاء الحرب في غزة إثر استشهاد زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان اوردته "فرانس برس " بعد الاجتماع إن جو بايدن وإيمانويل ماكرون وأولاف شولتس وكير ستارمر ناقشوا "تداعيات" استشهاد زعيم حماس و"الحاجة الفورية لإعادة الرهائن (الإسرائيليين) إلى عائلاتهم، ووقف الحرب في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين". (الوكالة الوطنيّة للإعلام) 
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