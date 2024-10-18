ترامب تعليقاً على إغتيال السنوار: جعل الأمور أسهل

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وذكر الرئيس السابق أيضا خلال تعليقات للصحفيين لدى وصوله إلى ديترويت أنه يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.وأضاف ترامب خلال حديثه عن السلام المحتمل في غزة بعد موت السنوار "أعتقد أن ذلك يجعل الأمور أسهل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، استشهاد السنوار (62 عاما) في عملية عسكرية نُفذت في جنوب قطاع غزة. ويُعتبر السنوار العقل المدبر وراء الهجمات التي شنتها حماس عبر الحدود في تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن سقوط أكبر عدد من القتلى الإسرائيليين في يوم واحد منذ قيام دولة إسرائيل.وحصلت حادثة استشهاده التي أعلن عنها، الخميس، في إحدى الأبنية الواقعة على جبهة تل السلطان برفح، وكانت مجرياتها تدور في إطار عملية اشتباك دون أن يكن الجنود الإسرائيليون يعرفون أن القيادي العام لحماس يخوضها في مقابلهم.وطالما وصفه المسؤولون الإسرائيليون السنوار بـ"الرجل الميت الذي يمشي على الأرض"، في إشارة منهم إلى المساعي القائمة لتصفيته.وذكر البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يعتقد أن هناك فرصة فريدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بعد استشهاد السنوار.وأوضح أن المحادثات مع الشركاء لم تتوقف، وأكد "لا نزال نعتقد أن الوصول لنهاية للحرب في غزة أمر بالغ الأهمية".وأشار إلى أن من السابق لأوانه معرفة كيف سترد حماس على استشهاد السنوار، مؤكدا أن المجموعة أصبحت في "وضع أضعف بكثير لكنها لا تزال فتاكة." (الحرة)