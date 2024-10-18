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عربي-دولي

من جهة سوريا.. هذا ما اعترضه الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
18-10-2024 | 16:52
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض "هدفا جويا" مشبوها خلال اقترابه من جهة سوريا، الجمعة، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أنه "طائرة مسيّرة أطلقتها مجموعة مدعومة من إيران".

وقال الجيش في بيان "قبل مدة قصيرة، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها يقترب من جهة سوريا قبل عبوره إلى الأراضي الاسرائيلية".
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ويأتي هذا في وقعت شهد فيه جنوبي لبنان تصعيدا خطيرا منذ 23 أيلول، عندما أعلن الجيش الإسرائيلي عن توغل بري "محدود".

كما ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات لمنع إيصال العتاد العسكري إلى حزب الله من سوريا، حيث استهدف طرقا ومواقع تستخدم للإمدادات بين سوريا ولبنان. (الحرة) 
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