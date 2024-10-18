"فتح" تنعى السنوار

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نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في بيان مساء الجمعة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.وقالت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية "إن سياسة القتل التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تجدي نفعا في كسر إرادة شعبنا لنيل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال".ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني إلى التكاتف والتآزر والوحدة في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من المسيرة من خلال تعزيز الصمود والتصدي للاحتلال ورفض كافة المؤامرات التصفوية للقضية والحفاظ على الوحدة السياسية والجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها وحدة سياسية وجغرافية وكيانية واحدة.وتوجهت حركة "فتح" بخالص العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني ولحركة "حماس" ولعائلة السنوار.وأعلنت حركة حماس يوم الجمعة رسميا استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار. (روسيا اليوم)