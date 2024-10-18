شهداء وجرحى جرّاء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد 30 فلسطينياً بينهم 20 طفلاً وامرأة، وإصابة أكثر من 50 آخرين، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وأشارت الوكالة إلى أن مستشفى العودة في جباليا قد استقبل المصابين الذين تعرضوا لجروح جرّاء قصف إسرائيلي لمنازل قرب مفترق نصار بمخيم جباليا.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن 64 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر يوم الجمعة 45 منهم في مخيم جباليا.