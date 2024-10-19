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عربي-دولي

الكرملين: بوتين لا يزال منفتحا على الحوار بشأن تسوية بأوكرانيا

Lebanon 24
19-10-2024 | 03:15
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أعلن الكرملين، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال منفتحا على الحوار بشأن التسوية في أوكرانيا، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية. وأضاف الكرملين أن ألمانيا والدول الغربية الأخرى لم تقدم مقترحات عملية بشأن إجراء المفاوضات مع بوتين.
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وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لـ"تاس"، أن استعداد المستشار الألماني أولاف شولتس، لبحث تسوية الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي بوتين، هو إشارة مهمة.

وقال بيسكوف: "نسمع الكلمات التي تأتي من برلين، (المتضمنة) تصريحات شولتس حول الاستعداد للدخول في الحوار. هذه كلمات مهمة لأنه حتى وقت قريب، كانت ألمانيا من بين دول الغرب الجماعي الأخرى التي استبعدت تماماً أي اتصال مع بوتين".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن استعداد شولتس الحالي للحوار "أمر يستحق الترحيب". (العربية)
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