مسيّرة قادمة من لبنان استهدفت فيلا نتنياهو.. هذا ما كشفه مكتبه

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أكد الجيش الإسرائيلي أن مسيّرة قادمة من لبنان أصابت موقعا في قيساريا، فيما ذكر الإعلام الإسرائيلي أن هدف هجوم مسيّرة قيساريا كان فيلا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وقال موقع (والا) الاخباري الإسرائيلي اليوم السبت بأن هدف انفجار الطائرة بدون طيار القادمة من لبنان في قساريا هو منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .وذكر الموقع في وقت سابق، أنه في الساعة الأخيرة، عبرت ثلاث طائرات بدون طيار إلى البلاد قادمة من لبنان، وتم اعتراض طائرتين منها وأصابت واحدة منزلا في قيساريا.وأكد مصدر بمكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء لم يكن موجودا وقت انفجار المسيّرة في قيساريا، فيما اشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى أن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى المنزل المستهدف بقيساريا.وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن رصد إطلاق 3 مسيّرات من لبنان باتجاه إسرائيل، مؤكداً إسقاط مسيرتين فيما أصابت الثالثة مبنى في مدينة قيسرية.ووفقاً لبيان المكتب الصحفي للجيش، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجةً للهجوم. وأشار البيان إلى أنه خلال الهجوم "انطلقت صفارات الإنذار في قاعدة غليلوت العسكرية" الواقعة شمال شرق تل أبيب، مضيفاً أن "وجود طائرات معادية أخرى في المنطقة هو أمر مستبعد."وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المسيرة التي استهدفت قيساريا قطعت مسافة 70 كلم من لبنان. (العربية)