أول تعليق من خامنئي على اغتيال السنوار: المقاومة لن تتوقف

Advertisement

أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، أن حركة حماس "حية وستبقى حية" رغم اغتيال رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية.وقال خامنئي في بيان "لا ريب في أن فقده مؤلم لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلف عن المضي قدما" مع فقدان شخصيات بارزة.ولا تعترف إيران بدولة إسرائيل، وجعلت من دعم القضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية في العام 1979.وأضاف خامنئي أن يحيى السنوار "كان رمزا بارزا للمقاومة" ضد إسرائيل.وتتهم إسرائيل يحيى السنوار، الذي بقي لفترة طويلة في الظل قبل أن يتولى رئاسة حماس هذا الصيف، بأنه مهندس الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرسن الأول 2023، والذي شكل شرارة الحرب في قطاع غزة.(العربية)