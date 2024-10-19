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عربي-دولي

عراقجي يرد على بايدن: يجب محاسبة من يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران

Lebanon 24
19-10-2024 | 04:06
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أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، ان أي أحد يعرف "كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران" يجب أن يحاسب، وذلك في رد على تصريح للرئيس الأميركي جو بايدن.

وأضاف عراقجي عبر منصة "إكس": "أي أحد يعلم أو يفهم كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران، ويوفر الوسيلة والدعم لمثل هذه الحماقة، من المنطقي أن يتحمل المسؤولية عن أي خسائر بشرية محتملة".
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وفي حديثه للصحفيين في ختام زيارة لبرلين، أمس الجمعة، قال بايدن إن لديه علم بخصوص كيفية وموعد رد إسرائيل على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران.

وكانت إيران قد أطلقت نحو 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في أوائل تشرين الأول ، ردا على اغتيال قادة من حزب الله وحماس في بيروت وطهران.

وتتوعد إسرائيل إيران، بالرد على هجوم طهران الصاروخي وبشن هجوم "فتاك ودقيق ومفاجئ".(سكاي نيوز)


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