أكثر من 55 صاروخا.. رشقة كبيرة من لبنان باتجاه إسرائيل وتسجيل إصابات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، ان أكثر من 55 صاروخا تجاوز الأجواء الإسرائيلية انطلاقا من لبنان.ولفتت "سكاي نيوز عربية" إلى إصابة شخصين في كريات أتا قرب حيفا، بينما دوت صفارات الإنذار في المنطقة.وأضافت أن الرشقة الصاروخية الأخيرة على كريوت شمالي تل أبيب تضمنت 20 صاروخا.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، أن طائرة بدون طيار قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيسارية.وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن مكتب رئيس الوزراء أكد أن طائرة بدون طيار أطلقت بشكل مباشر على منزل نتنياهو، مشيرة إلى أن "نتنياهو وزوجته لم يكونا هناك".وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن "صفارات الإنذار دوت في قواعد عسكرية في غليلوت شمال تل أبيب عقب تسلل مسيّرة من لبنان".(سكاي نيوز)