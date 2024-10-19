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عربي-دولي

كانت تقل 147 راكبا.. هبوط اضطراري لطائرة هندية في ألمانيا إليكم ما حصل

Lebanon 24
19-10-2024 | 04:46
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أعلنت الشرطة الألمانية، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أن طائرة هندية تقل 147 راكبا، هبطت اضطراريا في مطار فرانكفورت في ألمانيا، في أعقاب تهديد بوجود قنبلة، خلال رحلتها من نيودلهي إلى لندن.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم نشر التهديد على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وأفاد التهديد، الذي تبين زيفه لاحقا، بزرع قنبلة على متن الطائرة التي تديرها شركة "فيستارا".
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وبعد تلقي التهديد، أبلغ الطيار هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية وطلب تحويل المسار إلى فرانكفورت. وتمت الموافقة على الطلب وهبطت الطائرة في الساعة التاسعة ودقيقتين مساء (19:02 بتوقيت غرينتش).

وبمجرد هبوط الطائرة على الأرض، غادر الركاب الطائرة وخضعت للتفتيش الدقيق من قبل الشرطة والكلاب المدربة على كشف المتفجرات. ولم يتم العثور على أي قنبلة، وتم إعلان أن الطائرة آمنة.  (العربية)


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