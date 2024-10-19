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إقتصاد

العراق يُوقّع إتّفاقية لتوريد الغاز الطبيعي من تركمانستان

Lebanon 24
19-10-2024 | 07:22
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قالت وزارة الكهرباء العراقية إنها وقعت اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق، بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لوكالة الأنباء العراقية، إن توقيع الاتفاقية مع تركمانستان يأتي ضمن برنامج الحكومة لتنويع الطاقة في البلاد، مشيرا إلى أن تركمانستان ستورد الغاز الى العراق عبر أنابيب الغاز للجانب الإيراني.
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وأضاف أن "العقد سوف يضمن توريد 10 ملايين متر مكعب في الشتاء و20 مليون متر مكعب في الصيف". (سكاي نيوز)

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