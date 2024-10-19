الرئيس الصيني لجيشه: استعدوا للحرب الشاملة

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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ قوات بلاده إلى تعزيز استعدادها للحرب، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، بعد أيام فقط من إجراء بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان.وقال شي إن على الجيش "تعزيز التدريب والاستعداد للحرب بشكل شامل، وضمان أن للقوات قدرات قتالية صلبة".وأضاف شي أن على الجنود أن "يعززوا قدراتهم الاستراتيجية على الردع والقتال". (العربية)