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عربي-دولي

لافروف: الولايات المتحدة ستستمر في اعتبار روسيا خصما بل وحتى عدوا لها

Lebanon 24
19-10-2024 | 09:20
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة ستستمر في اعتبار روسيا خصما بل وحتى عدوا لها، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
وأضاف لافروف في مقابلة مع موقع aif.ru: "بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية المقبلة، سنبقى بالنسبة للولايات المتحدة، إن لم يكن بمثابة عدو فمن المؤكد كخصم، أو كمنافس في كل الحالات".
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يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة في 5 تشرين الثاني المقبل، حيث سيتنافس على منصب الرئاسة المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.
(روسيا اليوم)
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