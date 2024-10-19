تقرير يكشف: هذا ما أرسلته أميركا بالسرّ لإسرائيل

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أميركيين إن البنتاغون أرسل سرا جنود كوماندوز لإسرائيل "للمشورة في جهود استعادة الرهائن".



ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن ضباط استخبارات أميركيين انضموا لاحقا إلى جنود الكوماندوز في إسرائيل، مشيرة إلى أن 6 طائرات مسيّرة من طراز إم-كيو-9 نفذت مهام للمساعدة في تحديد موقع الرهائن. (روسيا اليوم)

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