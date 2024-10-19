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عربي-دولي
ماليزيا عن اغتيال السنوار: كان مناضلا ومدافعا عن الفلسطينيين
Lebanon 24
19-10-2024
|
12:25
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نعى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، ووصفه بأنه كان مناضلا ومدافعا عن الشعب الفلسطيني.
وفي منشور على منصة إكس، أدان إبراهيم بشدة استشهاد السنوار على أيدي القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
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وأضاف أن ماليزيا تنعى "المناضل والمدافع عن الشعب الفلسطيني" يحيى السنوار.
وأكد إصرار ماليزيا على رفض المجتمع الدولي وحشية إسرائيل وإيقاف مجازرها المستمرة ضد الفلسطينيين فورا.
وأشار إبراهيم إلى تدهور الأوضاع في المنطقة وفشل المجتمع الدولي في ضمان الحفاظ على السلام والعدالة.
وأضاف أن إسرائيل تواصل هجماتها الجوية والبرية على غزة ولبنان رغم ردود الفعل الدولية الرافضة.
في سياق متصل، نشرت الحكومة الأفغانية المؤقتة برقية عزاء بمقتل السنوار، معربة عن حزنها في هذا الإطار.
( الاناضول)
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