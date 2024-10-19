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عربي-دولي

هاريس: اغتيال السنوار فرصة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

Lebanon 24
19-10-2024 | 14:55
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قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، اليوم، إن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار يمثل فرصة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
ويوصف السنوار بأنه العقل المدبر للهجوم على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.
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وقالت هاريس للصحافيين: «هذا يتيح فرصة أعتقد أن علينا استغلالها بالكامل لتكريس أنفسنا (لإنجاز هدف) إنهاء هذه الحرب وإعادة الرهائن».
المصدر: الشرق الأوسط
 
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