بلينكن بجولة مرتقبة في الشرق الأوسط.. هذه تفاصيلها

Advertisement

كشف مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس"، السبت، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيصل إسرائيل، الثلاثاء، في زيارة تشمل عدة دول أخرى بالشرق الأوسط.وحسب المصدر ذاته، فإن أهداف جولة بلينكن في المنطقة تشمل محاولة تجديد المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، والترويج لخطة اليوم التالي في غزة، والحرب في لبنان، ومناقشة الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران.(سكاي نيوز)