غالانت: سنضرب بقوة من يعتدي أو يحاول الاعتداء على إسرائيل

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن محاولة استهداف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته تهدف إلى الإضرار بإسرائيل ورموزها الرسمية.وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستواصل استهداف كل من وصفهم بـ"الجهات الإرهابية" وستضرب بقوة من يعتدي أو يحاول الاعتداء على إسرائيل.وشدد على أن ما وصفه بمحاولات حزب الله لردع إسرائيل ومنعها من تحقيق أهداف الحرب لن تنجح، بحسب تعبيره. (الجزيرة)