Advertisement

عربي-دولي

بعد نشر إسرائيل فيديو للسنوار داخل أحد الأنفاق.. حماس تعلّق

Lebanon 24
19-10-2024 | 16:04
A-
A+
Doc-P-1265239-638649759506179815.png
Doc-P-1265239-638649759506179815.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت حماس إن ما عرضه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، محاولة بائسة وسخيفة لتدارك ما ظهر من فشل منظومتهم الأمنية.

وأضافت الحركة إن "ما قاله المتحدث باسم جيش العدو أكاذيب مفضوحة ومحاولة بائسة لحفظ ماء وجه جيشه المهزوم الذي أذله السنوار".
Advertisement

وتابعت إن "القائد السنوار ارتقى مشتبكا في ساحة المعركة وختم حياته الحافلة بالجهاد والنضال بالشهادة كما تمنى". (الجزيرة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:13 | 2024-10-19
18:05 | 2024-10-19
17:10 | 2024-10-19
16:27 | 2024-10-19
16:25 | 2024-10-19
16:17 | 2024-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24