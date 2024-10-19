بعد نشر إسرائيل فيديو للسنوار داخل أحد الأنفاق.. حماس تعلّق

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قالت حماس إن ما عرضه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، محاولة بائسة وسخيفة لتدارك ما ظهر من فشل منظومتهم الأمنية.وأضافت الحركة إن "ما قاله المتحدث باسم جيش العدو أكاذيب مفضوحة ومحاولة بائسة لحفظ ماء وجه جيشه المهزوم الذي أذله السنوار".وتابعت إن "القائد السنوار ارتقى مشتبكا في ساحة المعركة وختم حياته الحافلة بالجهاد والنضال بالشهادة كما تمنى". (الجزيرة)