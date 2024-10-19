انطلقت من سوريا.. إسرائيل تعترض مسيّرة في الجولان

دوت صفارات الإنذار اليوم في جنوب الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي في أعقاب دوي الصفارات أنّ سلاح الجو اعترض طائرة بدون طيار اخترقت الأراضي الإسرائيلية قادمة من سوريا.