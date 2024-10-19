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انطلقت من سوريا.. إسرائيل تعترض مسيّرة في الجولان

Lebanon 24
19-10-2024 | 16:12
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دوت صفارات الإنذار اليوم في جنوب الجولان.
 
وقال الجيش الإسرائيلي في أعقاب دوي الصفارات أنّ سلاح الجو اعترض طائرة بدون طيار اخترقت الأراضي الإسرائيلية قادمة من سوريا.

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