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عربي-دولي

عربي خطّط للهجوم على سفارة إسرائيل في برلين.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-10-2024 | 16:17
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أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن قوات خاصة من الشرطة الألمانية ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 28 عاما في مدينة براندنبورغ، وهو مواطن ليبي تم تحديده على أنه من أنصار تنظيم داعش، للاشتباه في تخطيطه لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين.
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