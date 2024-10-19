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إستشهاد 73 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا

Lebanon 24
19-10-2024 | 17:10
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد 73 فلسطينياً وإصابة العشرات، في قصف إسرائيلي لمربّع سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت أن طائرات إسرائيلية شنّت غارات عنيفة على بيت لاهيا، ودمّرت مربعاً سكنياً بالكامل.
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إسرائيل

غزة

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