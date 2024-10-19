إستشهاد 73 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد 73 فلسطينياً وإصابة العشرات، في قصف إسرائيلي لمربّع سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وقالت أن طائرات إسرائيلية شنّت غارات عنيفة على بيت لاهيا، ودمّرت مربعاً سكنياً بالكامل.

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