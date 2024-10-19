هاريس: مقتل السنوار فرصة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

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قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أن "مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، يمثّل فرصة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط".وأقرّت هاريس بالتحديات التي تواجه إنهاء الصراع لكنها أبلغت الصحفيين بأنها ستواصل السعي لتحقيق هذه الغاية.وقالت هاريس للصحفيين: "هذا يتيح فرصة أعتقد أن علينا استغلالها بالكامل لتكريس أنفسنا لإنجاز هدف إنهاء هذه الحرب وإعادة الرهائن".وأضافت "التعامل مع القضايا في الشرق الأوسط، وخاصة في تلك المنطقة، ليس سهلاً على الإطلاق. ولكن هذا لا يعني أننا سنستسلم. فالأمر سيكون دائماً صعباً. لا يمكننا الاستسلام".وتجنّبت هاريس الرد على سؤال عمّا إذا كان غضب العرب والمسلمين الأميركيين من القصف الإسرائيلي المستمر لغزة وفي الآونة الأخيرة للبنان قد يكلفها حسم الانتخابات في ولاية ميشيغان، لكنها قالت إنها "ستواصل التحدث عن الخسارة المأساوية لأرواح الأبرياء".وتابعت هاريس قائلة: "أتحدث علناً طوال الوقت عن حقيقة وجود العديد من القصص المأساوية القادمة من غزة"، مشيرة أيضاً إلى هجوم حماس في السابع من تشرين على إسرائيل.وشدّدت على أن "ما هو مهم للغاية عندما ننظر إلى هذه اللحظة، هو الاعتراف بمأساة ما حدث في غزة، من حيث العدد غير العادي من الفلسطينيين الأبرياء الذين قُتلوا، وأخذ ذلك على محمل الجد والتحدث بالحقيقة بشأنه".