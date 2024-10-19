Advertisement

عربي-دولي

هاريس: مقتل السنوار فرصة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

Lebanon 24
19-10-2024 | 18:05
A-
A+
Doc-P-1265274-638649832716815574.jpg
Doc-P-1265274-638649832716815574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت نائبة الرئيس الأميركي  كامالا هاريس أن "مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، يمثّل فرصة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط".

وأقرّت هاريس بالتحديات التي تواجه إنهاء الصراع لكنها أبلغت الصحفيين بأنها ستواصل السعي لتحقيق هذه الغاية.
Advertisement

وقالت هاريس للصحفيين: "هذا يتيح فرصة أعتقد أن علينا استغلالها بالكامل لتكريس أنفسنا لإنجاز هدف إنهاء هذه الحرب وإعادة الرهائن".

وأضافت "التعامل مع القضايا في الشرق الأوسط، وخاصة في تلك المنطقة، ليس سهلاً على الإطلاق. ولكن هذا لا يعني أننا سنستسلم. فالأمر سيكون دائماً صعباً. لا يمكننا الاستسلام".

وتجنّبت هاريس الرد على سؤال عمّا إذا كان غضب العرب والمسلمين الأميركيين من القصف الإسرائيلي المستمر لغزة وفي الآونة الأخيرة للبنان قد يكلفها حسم الانتخابات في ولاية ميشيغان، لكنها قالت إنها "ستواصل التحدث عن الخسارة المأساوية لأرواح الأبرياء".

وتابعت هاريس قائلة: "أتحدث علناً طوال الوقت عن حقيقة وجود العديد من القصص المأساوية القادمة من غزة"، مشيرة أيضاً إلى هجوم حماس في السابع من تشرين على إسرائيل.
وشدّدت على أن "ما هو مهم للغاية عندما ننظر إلى هذه اللحظة، هو الاعتراف بمأساة ما حدث في غزة، من حيث العدد غير العادي من الفلسطينيين الأبرياء الذين قُتلوا، وأخذ ذلك على محمل الجد والتحدث بالحقيقة بشأنه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:13 | 2024-10-19
17:10 | 2024-10-19
16:27 | 2024-10-19
16:25 | 2024-10-19
16:17 | 2024-10-19
16:12 | 2024-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24