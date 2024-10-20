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عربي-دولي

دويّ انفجار قوي قرب حيفا.. وهذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
20-10-2024 | 00:13
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ذكر موقع "واللا" الإسرائيليّ، اليوم الأحد، أن سكان مدينة حيفا أبلغوا عن دويّ انفجار قويّ في منطقة الميناء صباح اليوم.
بدورها، قالت القناة الـ"12" إن الدفاعات الجوية اعترضت جسماً جوياً مشبوهاً أمام سواحل مدينة حيفا من دون تفعيل أي إنذارات.
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كذلك، أفاد سكان في منطقة الكريات أنهم سمعوا انفجارات من دون إنذار، فيما تظهر لقطات من كاميرات مراقبة اعتراضا في السماء فوق البحر ضمن المنطقة، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
 
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض هدف جوي في المجال البحري لمدينة حيفا، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
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