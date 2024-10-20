ارتفاع أعداد ضحايا الهجوم الإسرائيلي العنيف على بيت لاهيا

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أن هجوما إسرائيليا على بيت لاهيا بشمال القطاع السبت أسفر عن استشهاد وفقدان 87 شخصا في المجمل.وأضافت الوزارة أن الهجوم أسفر عن إصابة أكثر من 40 آخرين.وكان الدفاع المدني في غزة قد أعلن في وقت سابق من فجر الأحد استشهاد 73 شخصا على الأقل جرّاء قصف صاروخي شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على مربع سكني في بيت لاهيا بشمال القطاع الفلسطيني.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن "طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات عنيفة على مشروع بيت لاهيا، ودمرت مربعا سكينا بالكامل على رؤوس المواطنين، مما أدى إلى استشهاد نحو 73 مواطنا، وإصابة العشرات، فيما لا يزال العديد تحت الأنقاض".وقال مسؤولون صحيون فلسطينيون إن انقطاع خدمات الكهرباء والاتصالات والإنترنت يعرقل عمليات الإنقاذ.يأتي ذلك فيما علّق الجيش الإسرائيلي، الأحد، على الحصيلة الكبيرة للقتلى والجرحى الذين سقطوا إثر قصف على بيت لاهيا.وقال الجيش في بيان: "بعد فحص أولي أجراه الجيش، تبين أن الأرقام التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في غزة، مبالغ فيها، ولا تتوافق مع المعلومات التي بحوزة الجيش الإسرائيلي، والذخائر الدقيقة المستخدمة في العملية، ودقة الضربة على هدف إرهابي للحركة".وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي "يعمل بدقة ويبذل قصارى جهده لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين"، مشيرا إلى أن المنطقة التي ضربها هي "منطقة حرب نشطة".