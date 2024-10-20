روسيا تستعرض حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال آخر 24 ساعة

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قالت وزارة الدفاع، إن وحدات الجيش الروسي تواصل مهامتها القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة، وتكبد العدو خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.وذكرت الوزارة، أن وحدات مجموعة قوات "الشمال" بالجيش الروسي، استهدفت لواء المشاة رقم 57 ولواء الإنزال الجوي رقم 92 التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق المركزين السكنيين ليبتسي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر العدو خلال ذلك حوالي 90 عسكريا ومدفع هاوتزر عيار 122 مم من طراز D-30.وقامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت الألوية المعادية في كوبيانسك وبيشانو بمقاطعة خاركوف وبريشيب وتيرنز في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية. وخلال ذلك، فقد العدو أكثر من 450 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة M113 أمريكية، ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع من عيار 155 مم، ومدفع هاوتزر D-30 عيار 122 مم، ومدفع L-119 عيار 105 مم بريطاني الصنع، ومحطة حرب إلكترونية ورادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع من طراز AN/TPQ-50.ووفقا للوزارة، تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" من تحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات الألوية الأوكرانية رقم 10 ورقم 23، و54، و116 ورقم 56 و 79، وكذلك اللواء رقم 46، في مناطق المراكز السكنية ريزنيكوفكا وسيفيرسك وفيروليبوفكا ودالني وكوراخوفو وداشنوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين لوحدات من اللواء 81 التابع للقوات الأوكرانية. وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه 645 عسكريا وشاحنتين صغيرتين ومدفع أمريكي الصنع من طراز M119 عيار 105 مم.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" التقدم في أعماق دفاعات العدو، ملحقة خسائر كبيرة في أفراد ومعدات ألوية العدو رقم 150 و25 و59 وكذلك رقم 101، فيي مناطق المراكز السكنية دميتروف ودزيرجينسك ونوفوترويتسكوي، وشيفشينكو وتسوكورينو بجمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد تسع هجمات مضادة معادية. وفقد العدو خلال ذلك 460 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M117، ومركبتين مدرعتين من طراز Kozak، وخمس شاحنات، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Pion عيار 203 مم، وراجمة صواريخ من طراز "غراد".وأشارت الوزارة إلى أن قوات مجموعة "الشرق"، حسنت مواقعها القتالية وضربت اللواء المعادي رقم 72 في منطقة المركز السكني دوبروفولي بجمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجوم مضاد للعدو. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 عسكريين ومركبة قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدفع بولندي ذاتية الدفع من عيار 155 مم.وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر"، تشكيلات الألوية المعادية رقم 141 و 35، و 124 و126 في المركز السكني كامينسكو بمقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكوي، ونيكولسكوي بمقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية عسكريا وسبع مركبات ومحطة بلاستون للتجسس الإلكتروني. وتم تدمير مستودعين للذخيرة والمعدات العسكرية.وذكرت الوزارة أن الجيش الروسي قصف بالطائرات والمسيرات الجوية والصواريخ والمدفعية، نقاط الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب وورش إنتاج المركبات الجوية بدون طيار وأماكن إعدادها وإطلاقها في مقاطعتي سومي وخاركوف. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خمسة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع و142 طائرة بدون طيار.وبشكل إجمالي تمكن الجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تدمير 646 طائرة، و 283 طائرة هليكوبتر، و 33966 مركبة جوية بدون طيار، و 582 منظومة دفاع جوي صاروخية، و 18740 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و 1478 من مركبات راجمات الصواريخ، و 16418 قطعة من مدافع الميدان والهاون ، و 27430 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.