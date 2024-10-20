هاريس: أريد وقف إطلاق النار وإتمام صفقة الرهائن

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أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، أقرت بالعدد الكبير لضحايا العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتحديدا الأطفال.وعرضت الشبكة مقطع فيديو لخطاب ألقته هاريس أمام مؤيديها في جامعة ويسكونسن بمدينة ميلووكي، حيث قاطع كلمتها متظاهر مؤيد للقضية الفلسطينية مرتديا الكوفية وسألها عن رأيها حول "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة و"مقتل 19 ألف طفل" نتيجة العملية الإسرائيلية.فجاء رد هاريس على تعليق الشاب أنها قالت: أعرف ما تتحدث عنه. أريد وقف إطلاق النار. أريد إتمام صفقة الرهائن. أريد أن تنتهي الحرب، ما يتحدث عنه حقيقي، لكني لم آت اليوم للحديث عن هذا، ولكن هذا أمر حقيقي".ووفقا للفيدو رد الشاب على تصريحها بتساؤله عن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، لترد عليه هاريس بدورها قائلة إنها تحترم حقه في الكلام لكنها ليست بصدد مناقشة هذه المسألة فهي تلقي خطابا الآن.وظهر في مقطع الفيدو رجال الأمن وهم يخرجون الشاب من القاعة التي تلقي هاريس كلمتها فيها.