بزشكيان: اسرائيل تزعم أنها تقتل الإرهابيين فلماذا تعتدي على النساء والأطفال؟

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن "الصهاينة يستهدفون المستشفيات والمدارس والمباني السكنية لاغتيال شخص واحد ومن ثم يتحدثون عن حقوق الإنسان، فأي ضمير حي يتقبل هذا النهج؟".

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وقال بزشكيان اليوم الأحد، في حفل يوم التصدير الوطني، إننا "نشهد أن الصهاينة قتلوا النساء والأطفال، وقصفوا المستشفيات، وهاجموا المدارس والتجمعات العامة لأنهم يريدون اغتيال شخص ما. ثم يتحدثون عن حقوق الإنسان.. أي ضمير حي يتقبل هذا النهج، هؤلاء القتلة يدعون الانسانية والديمقراطية والحرية".وأضاف: "أي ضمير مستيقظ يقبل أن يتحدث مثل هؤلاء عن الإنسانية وحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية؟! الآن يقولون هؤلاء إرهابيون. إذا كنت رجلا، فاقتل الإرهابي. أنت تقول إنه إرهابي. طردوهم من أرضهم ودمروا بيوتهم ومنازلهم ومن ثم يقولون أنتم إرهابيون لماذا تقتلون النساء والأطفال؟ يزعم الصهاينة أنهم يحاربون الإرهابيين لكنهم يقتلون النساء والأطفال.. فأي ضمير يقبل ذلك".وقال بزشكيان إن "اسرائيل تزعم أنها تقتل الإرهابيين، إذا لماذا تعتدي وتقتل آلاف من النساء والأطفال الأبرياء وتهجرهم من أراضيهم والعالم يتفرج؟".من جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني "لقد وضعونا في موقف لا يسمحون لنا فيه ببناء بلادنا، لكنه شدد في المقابل عزمه على بناء إيران".وخاطب الحضور في حفل يوم التصدير الوطني الـ28 وقال: "أنتم تعرفون الوضع. يريد الأشرار أن يجعلوا الوضع أسوأ بالنسبة لنا يوما بعد يوم. ولكن لدينا الكثير من الفرص في أوراسيا وشنغهاي وبريكس وفي التفاعل مع جيراننا. وسوف نتكاتف ونتقدم بقوة".