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عربي-دولي

"فلسطين ولبنان".. البابا فرنسيس: لنواصل الصلاة من أجل الشعوب التي تتألم بسبب الحرب

Lebanon 24
20-10-2024 | 09:24
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دعا البابا فرنسيس إلى "مواصلة الصلاة من أجل الشعوب التي تتألم بسبب الحرب فلسطين المعذبة وإسرائيل ولبنان وأوكرانيا المعذبة والسودان وميانمار وغيرها، ولنلتمس للجميع عطية السلام".

وقبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ألقى البابا فرنسيس كلمة قال فيها: "لتساعدنا العذراء مريم لكي نكون مثلها ومثل القديسين شهودًا شجعانًا وفرحين للإنجيل"، وأضاف: "قبل اختتام هذا الاحتفال الإفخارستي، أشكركم جميعًا أنتم الذين جئتم لتكريم القديسين الجدد. أحيي الكرادلة والأساقفة والكهنة والمكرسين، ولاسيما الإخوة الأصاغر والمؤمنين الموارنة، ومرسلي ومرسلات سيّدة العزاء، وراهبات العائلة المقدسة الصغيرات وخادمات الروح القدس، وكذلك مجموعات الحجاج الآخرين الذين أتوا من أماكن مختلفة".
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أضاف الحبر الأعظم يقول نحتفل اليوم باليوم العالمي الإرسالي الذي يذكرنا موضوعه – "اذهبوا وادعوا الجميع إلى الوليمة"، بأن الإعلان الإرسالي هو أن نحمل للجميع دعوة اللقاء الاحتفالي مع الرب الذي يحبنا ويريدنا أن نشاركه في فرحه. وكما يعلمنا القديسون الجدد: "كل مسيحي مدعو للمشاركة في هذه الرسالة العالمية بشهادته الإنجيلية الخاصة في جميع السياقات". لنعضد، بصلواتنا ومساعدتنا، جميع المرسلين الذين غالبًا ما يحملون بتضحيات كبيرة إعلان الإنجيل المنير إلى جميع أنحاء الأرض".
 
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