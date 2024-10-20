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عربي-دولي

بعد محاولة إغتياله.. نتنياهو لترامب: نتخذ قراراتنا بناء على مصالحتنا الوطنية

Lebanon 24
20-10-2024 | 09:44
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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأضاف المكتب، في بيان نشرته وكالة رويترز، إن نتنياهو كرر ما قاله علناً أيضاً، وهو أن "إسرائيل تأخذ في الاعتبار المسائل التي تثيرها الإدارة الأميركية، لكنها ستتخذ قراراتها في نهاية المطاف بناء على مصالحها الوطنية".
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يأتي ذلك بعد يوم واحد على ما وُصفت بأنها محاولة اغتيال لرئيس الحكومة الإسرائيلية، حيث أصابت طائرة مسيّرة منزله في مدينة قيساريا، ولم يكن هو وزوجته (سارة) موجودين هناك".

وبعد الاستهداف، قال نتانياهو في بيان إن "عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي، أنا وزوجتي، اليوم (السبت) ارتبكوا خطأ كبيرا"، مضيفا "أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر: كل من يمس مواطني دولة إسرائيل بسوء سيدفع ثمناً باهظا". (الحرة) 
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