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عربي-دولي

"تل أبيب لا تفهم لغة الحوار".. حماس تدعو لحصار سفارات إسرائيل بعد مجزرة بيت لاهيا

Lebanon 24
20-10-2024 | 10:18
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بعد ارتفاع عدد الشهداء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إلى 87 إثر القصف الإسرائيلي أمس، حثت حركة حماس إلى حصار السفارات الإسرائيلية حول العالم.

ورأى عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه "لو حوصرت سفارات إسرائيل ومصالحها حول العالم بحراك مستمر ومفتوح قبل عام، لما تجرأت على ارتكاب مجزرة بيت لاهيا".
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كما شدد في بيان اليوم الأحد على أن الحركة "لن تمل من دعوة أبناء الأمة العربية إلى تصعيد حراكهم ضد الإسرائيليين وحلفائهم في الحرب".

إلى ذلك، اعتبر أن تل أبيب لا تفهم لغة الحوار، وتتصرف ككائن متوحش لا يتوقف إلا بالإيلام. وختم بيانه بوسم #حصار_السفارات

أتت تلك الدعوة بعد ساعات على الكشف عن خطط للهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين.

وكانت السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن شهدت الأسبوع الماضي أيضا حادثين مريبين، حيث انفجرت قنبلة في محيطها.

كما جاءت دعوة حماس بعدما شهدت بيت لاهيا أحد أدمى الهجمات الإسرائيلية منذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من تشرين الأوّل 2023.

إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بوقت سابق اليوم أن 87 شخصا في المجمل استشهدوا أو فقدوا تحت الأنقاض، مضيفة أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن إصابة أكثر من 40 آخرين.

يذكر أن هذا الهجوم الذي وقع في وقت متأخر ليل أمس أتى بعد أسبوعين من بدء عملية كبرى في جباليا، إلى الجنوب مباشرة من بيت لاهيا، حيث تحاول القوات الإسرائيلية مدعومة بدبابات تضييق الخناق على ما زعمت أنهم "مقاتلو حماس المتبقون".

فيما أكد العديد من الفلسطينيين أن الجيش الإسرائيلي أجبرهم على مغادرة مساكنهم وبعض المراكز أو حتى المستشفيات التي لجأوا إليها في الشمال. (العربية) 
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