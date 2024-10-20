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غالانت: ننتقل الآن من مرحلة هزيمة حزب الله إلى تدميره

Lebanon 24
20-10-2024 | 10:54
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زعم وزير الحرب الاسرائيلي يواف غالانت، خلال جولة له في الحدود الشمالية أنه "في كل الأماكن التي جهّزها حزب الله لاقتحام إسرائيل، يقف الآن مقاتلو الجيش الإسرائيلي، والإرهابيون لا يستطيعون مواجهتهم".
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وقال غالانت: "لدينا أسرى من حزب الله، وهم يخبروننا بما يحدث، وهم في حالة خوف شديد".

وأضاف: "تعهدنا بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين وهذا ما نفعله".
 
ونقلت القناة 12 الاسرائيلية عن غالانت زعمه أن "ننتقل الآن من مرحلة هزيمة حزب الله إلى تدميره".
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