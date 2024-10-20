Advertisement

عربي-دولي

في غزة.. كمين يقتل 4 ضباط إسرائيليين ويصيب قائدًا كبيرًا

Lebanon 24
20-10-2024 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1265560-638650503215807982.png
Doc-P-1265560-638650503215807982.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بينما يواصل الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال غزة، منذ 6 تشرين الأول الجاري، أفادت مصادر "العربية/الحدث بوقوع حادث جديد.

فقد أكدت المصادر أن قادة من الجيش الإسرائيلي تعرضوا لكمين ألغام شمال القطاع.
Advertisement

وأضافت أن مسلحين من كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، قنصوا أحد الضباط الكبار برقبته أثناء زيارته المنطقة.

وأوضحت أن الكمين أسفر عن مقتل 4 ضباط إسرائيليين بينهم عقيد وهو قائد لواء المدرعات.

كما تابعت أن قادة من الجيش الإسرائيلي كانوا في زيارة شمال قطاع غزة، حيث تعرضوا لكمين من الألغام الأرضية، وبعد محاولتهم الهرب قام قناص من القسام بإطلاق رصاصة على رقبة أحد الضباط الكبار، التي تسميهم الأوساط الإسرائيلية بـ "قائد متين".

وأكدت المصادر على أن حالة الضابط حرجة جداً، حيث إنه يصارع الموت.

بدورها أعلنت كتائب القسام في وقت سابق قنص جندين في بلوك 2 بمخيم جباليا شمال القطاع أيضاً.

أتت هذه التطورات بينما يواصل الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال غزة، منذ 6 تشرين الأول الجاري.

وقد كشفت صور عن قيام الجيش بإجبار الفلسطينيين بشمال القطاع المحاصر على مغادرة منازلهم.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصته في "إكس"، صورة لإجبار الفلسطينيين نساء ورجلا وأطفالاً بشمال قطاع غزة على مغادرة منازلهم، مشيرا إلى أن عدهم بلغ 5000 فلسطيني.

وأظهرت الصور الرجال والنساء والأطفال وهم يخرجون بأعداد كبيرة تحت أشعة الشمس وبين آثار الدمار.

كما أظهرت مقاطع فيديو مصورة الجيش الإسرائيلي وهو يعتقل عشرات المدنيين من الرجال الفلسطينيين مقيدين الأيدي أمام دبابة إسرائيلية في جباليا.

من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط إن المشاهد مروعة في شمال غزة وتقارير عن مقتل العشرات في بيت لاهيا.

أتى ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد استشهاد وفقدان 87 شخصا جراء القصف الإسرائيلي لمشروع بيت لاهيا في شمال غزة، مشيرة إلى أكثر من 40 إصابة بينها حالات حرجة جدا.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن القوات الإسرائيلية تكثف "استهداف النظام الصحي في شمال قطاع غزة، بمحاصرة واستهداف مباشر للمستشفى الإندونيسي، ومستشفى كمال عدوان، ومستشفى العودة خلال الساعات الماضية".

يذكر أنه وفي السادس من تشرين الاول، تعهدت إسرائيل بمنع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في شمال غزة، وشنت هجوما جويا وبريا واسع النطاق، وشددت حصارها على المنطقة التي مزقتها الحرب ودفعت عشرات الآلاف من الناس إلى النزوح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 42 ألفا و603 شهيد، إلى جانب أكثر من 99 ألفا و795 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:10 | 2024-10-20
13:58 | 2024-10-20
13:57 | 2024-10-20
13:38 | 2024-10-20
13:22 | 2024-10-20
13:20 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24