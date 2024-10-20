آمال جديدة لإحياء مفاوضات وقف النار في غزة بعد زيارة رئيس الشاباك للقاهرة

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فقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الشاباك بحث مع رئيس المخابرات المصرية استئناف مفاوضات الرهائن.وقال رئيس الشاباك لرئيس المخابرات المصرية إن هناك فرصة لإحياء المفاوضات، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".وكانت الحكومة الإسرائيلية رفضت عدة محاولات من الولايات المتحدة، الحليفة والداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل، للتوسط في وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان.وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق هدنة، في وقت يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطاً داخلية لإبرام اتفاق من شأنه إطلاق سراح أسرى خطفوا خلال هجوم حماس.وأدى هجوم حماس إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي. وتسبّبت حملة القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة باستيهاد ما لا يقل عن 40939 قتيلاً على الأقل، وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية الشهداء من النساء والأطفال.وعلى رغم جهود تبذلها دول الوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر منذ أشهر، لم يتوصل طرفا الحرب إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، يتيح كذلك تبادل المحتجزين الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.وتعثّرت المحادثات للتوصل إلى هدنة في الأسابيع الماضية بسبب خلافات أبرزها الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر المعروف باسم "محور فيلادلفي"، وعدد السجناء الفلسطينيين الذين يمكن إطلاقهم مقابل الإفراج عن أسرى. ويصرّ نتنياهو على إبقاء قوات إسرائيلية عند الشريط الحدودي، في حين تتمسك حركة حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. (العربية)