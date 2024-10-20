"الهجوم سيكون كبيرا".. صحيفة إسرائيليّة تكشف: الاستعدادات لضرب إيران اكتملت!

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ولفتت المصادر، وفق الصحيفة العبرية، إلى أن المجلس الوزراي برئاسة بنيامين نتنياهو، سيناقش اليوم الأحد ضرب إيران واستمرار الحرب في لبنان وتوزيع المساعدات في قطاع غزة.وأكدت المصادر المطلعة أن "الافتراض في إسرائيل هو أن إيران سترد على الهجوم، وهناك استعدادات بالفعل لذلك".وكانت "يديعوت أحرونوت" أفادت في تقرير، السبت، بأن إسرائيل تواصل استعداداتها لشن هجوم على إيران، حتى بعد استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار في غزة.وقالت الصحيفة إن المعضلة الإسرائيلية تكمن في الإجابة عن هذه الأسئلة: ماذا سيكون الهدف، كيف سيتم تنفيذ العملية – وأيضا ماذا سيكون الرد الإيراني؟.وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، في مؤتمر صحافي: "نعلم كيف ومتى سترد إسرائيل على الهجوم الإيراني".وتحدث التقرير عن "الاستعداد العسكري المتزايد من جانب إسرائيل والولايات المتحدة وإيران". (روسيا اليوم)